Borsada 2021 rekorlarla geçti! BİST 100'ün gördüğü en yüksek seviye rekoru 2.406,87 oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2021'in son 3 ayındaki güçlü atakla yılı yüzde 25,8 getiriyle tamamlayarak küresel pay piyasaları arasında yerel para cinsinden en güçlü performanslardan birini sergiledi.
Küresel ekonomi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve dünya genelindeki enflasyon baskısıyla belirsizliklerle dolu bir yılı geride bıraktı.
Kovid-19 salgını sebebiyle küresel bazda tarihi düşük seviyelere inen politika faizleri enflasyon baskısının özellikle yılın ikinci yarısından sonra günden güne artmasına sebep olurken, merkez bankalarının şahinleşen söylemleri ve enflasyon riskinden korunma şıkkı arasında kalan küresel yatırımcıların hisse senedi piyasalarına yöneldiği görüldü.
Yurt içi piyasalar yılın son çeyreğinde küresel hisse senedi rallisine katılırken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsaları arasında getiri bazında ilk sıralarda yer alan BIST 100 endeksi, 2021'i yüzde 25,8 yükselişle 1.857,65 puandan tamamladı. Dolar bazlı bakıldığında ise BIST 100 endeksi geçen sene yüzde 29,3 değer kaybetti.
Borsanın güçlü yükselişinde 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleşen sert daralmanın ardından oldukça güçlü gelen 2021 üçüncü çeyrek bilançoları ve hisselerin dolar bazlı ucuzluğu gibi nedenler öne çıktı.
BORSADA REKORLAR DÖNEMİ
BIST 100 endeksi, 23 Mart ile 6 Ekim arasında yatay bir seyir izlerken, 6 Ekim'deki dip seviyesinin ardından başlayan ralliyle birlikte 17 Aralık'taki zirve noktasına kadar yaklaşık yüzde 75,5'lik yükseliş kaydetti.
Söz konusu ralliye uzun süredir yatay seyreden BIST 30 hisselerinin önemli destek verdiği görülürken, bu dönemde BIST 100 endeksinde birçok rekor da kırıldı.
BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.406,87'ye çıkarırken, toplam işlem hacmi rekoru da 77 milyar liraya ulaştı.