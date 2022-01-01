Borsada 2021 rekorlarla geçti! BİST 100'ün gördüğü en yüksek seviye rekoru 2.406,87 oldu

Sektör bazlı en iyi getiriyi yüzde 77,9'la metal ana sanayi sektörü sağlarken, orman kağıt basım yüzde 24,2 düşüşle en çok kaybettiren sektör oldu.

Hisse bazlı bakıldığında 2021'de en çok getiriyi yüzde 252,7 ile Sasa Polyester sağlarken, onu yüzde 176,2 ile Erbosan ve yüzde 174 ile İskenderun Demir Çelik takip etti.

Geçen sene yatırımcılarına en çok kaybettiren hisseler ise yüzde 54,1 ile Odaş Elektrik, yüzde 52 ile Bera Holding ve yüzde 43,8 ile Kartonsan oldu.

HİSSE GERİ ALIMLARI 9 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Garanti BBVA'nın ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) Garanti BBVA'daki kalan paylar için gönüllü hisse geri alımı teklifinde bulunacağını açıklaması yurt içi pay piyasaları için önemli bir dönüm noktası oldu.

Açıklamanın yapıldığı tarihte her bir pay için 12,20 lira olarak belirlenen fiyatla birlikte azami olarak 2 milyar 249 milyon avroluk bir bütçe ayrıldığı bildirildi.

Analistler, BBVA'nın bu açıklamasının Türk şirketlere duyulan güvene ilişkin algıyı değiştirdiğini ve Borsa İstanbul'un yukarı yönlü hareketinin ivme kazanmasında etkili olduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul'daki ralli hisse geri alımlarını da artırırken, AA muhabirinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) derlediği bilgilere göre, 2021'de Borsa İstanbul'da 30'dan fazla şirket ya hisse geri alım programı açıkladı ya da daha önce açıklanan programlar dahilinde hisse geri alımı gerçekleştirdi.

Geçen yıl açıklanan hisse geri alım programlarının toplam büyüklüğü ise yaklaşık 9 milyar lira oldu.

Sabancı Holding'in kasımda açıkladığı 1,2 milyar ve Türkiye İş Bankası'nın 31 Aralık'ta açıkladığı 1 milyar lira büyüklüğündeki hisse geri alım programı da son dönemdeki en büyük program olarak dikkati çekerken, 2021'de açıklanan en büyük program ise 2,4 milyar liralık hisse geri alım programıyla Arçelik'ten geldi.