BOTAŞ'tan doğalgaz zammına ilişkin açıklama geldi… Doğalgaz zammı ne kadar? 2022 doğalgaza zam mı geldi?

Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar Doğal gaz zammı ne kadar sorusuna yanıt arar oldu. Gün içerisinde nelere zam yapıldığı ve zam oranının ne kadar olduğu gibi merak edilirken, doğalgaz fiyatlarında artış yaşandığı haberleri merak uyandırdı. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki 2022 doğal gaza zam mı geldi? İşte cevabı…