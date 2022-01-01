BOTAŞ'tan doğalgaz zammına ilişkin açıklama geldi… Doğalgaz zammı ne kadar? 2022 doğalgaza zam mı geldi?

Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar Doğal gaz zammı ne kadar sorusuna yanıt arar oldu. Gün içerisinde nelere zam yapıldığı ve zam oranının ne kadar olduğu gibi merak edilirken, doğalgaz fiyatlarında artış yaşandığı haberleri merak uyandırdı. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki 2022 doğal gaza zam mı geldi? İşte cevabı…
DOĞALGAZ ZAMMI NE KADAR?
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), yeni yılla birlikte doğal gaz fiyatlarında değişiklik yapıldığını duyurdu.
Buna göre, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan gaza yüzde 15 ve elektrik üretimi haricinde kullanılan gaza ise yüzde 50 zam yapıldı.
BOTAŞ, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak yeni gaz fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 15, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50 oranında artış yapılmıştır." denildi.