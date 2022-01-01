Antalya 2021'de 9 milyon 81 bin turist ağırladı: Yüzde 41'i Rusya'dan!

AKDENİZ'DE EN ÇOK TURİST ALAN ŞEHİR ANTALYA

Yavuz, 2020 yılında 3,5 milyon turistin geldiği Antalya'nın, 5,5 milyon artışla 9 milyon turist sayısını aşarak, bir önceki yıla göre yüzde 164 oranında artışla Akdeniz destinasyonları içinde en çok turist alan şehir olduğunu söyledi. Yavuz, "Uzun süre Avrupa ülkelerinin, sezon boyu İngiltere'nin ve sezon başında Rusya'nın kısıtlamalarına maruz kalan Antalya, bütün bunlara rağmen üçüncü çeyrek ve ekim ayında yaptığı hamleyle ön plana geçti" diye konuştu.