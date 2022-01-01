Bankalarda unutulan paraları sahte evrakla hesaplarına geçirdiler

İŞLEMLER MERCEK ALTINDA

Bankanın Teftiş Kurulu Başkanlığı hızla bir müfettiş görevlendirdi. Müfettiş Ç. Ö., Funda Y.'nin yaptığı tüm işlemleri mercek altına aldı. Elde edilen bilgiler müfettişi şaşırtmaya başladı. Yapılan incelemeler sonrası üç yabancı uyrukludan ikisinin hesabındaki paranın başka hesaplara aktarıldığı görüldü. Ariane O. H. ile Johan F. G.'nin hesabındaki toplam 220 bin TL'nin, iki ayrı şirketin hesabına aktarıldığı anlaşıldı. Cem K. (34) ile Erdal C. A.'ya (35) ait Biohadron İlaç ve Silmar Dış Tic. şirketine aktarılan paraların, yapılan bir takım usulsüz icra takipleri sonrası yapıldığı anlaşıldı. İncelemede, iki takibin de birer gün ara ile aynı icra müdürlüğü üzerinde yapıldığı anlaşıldı. Linnet A.'nın hesabındaki 99 bin 920 Euro'ya ise aynı yöntemle bloke konulduğu anlaşıldı. Müfettiş Ç. Ö., farklı illerde yaşayan kişilerin hesaplarına yapılan icra takip evrakların tamamının Funda Y.'nin görev yaptığı şubeye gönderildiğini, bu kişinin referansı ile ödeme işlemlerinin yapıldığını tespit etti.