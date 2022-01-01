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    • Ekonomi
    • 01.01.2022 08:49
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    • 01.01.2022 08:49
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    1 Ocak altın fiyatları ne kadar? 1 Ocak Cumartesi çeyrek, yarım, gram altın fiyatı kaç TL? Altın yükseliyor mu düşüyor mu?

    Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar piyasalardaki son durumu araştırmaya başladı. 1 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın piyasasında yaşanan değişimler ve en son görülen yükselişin ardından yeni yılın ilk gününde 1 Ocak Cumartesi çeyrek, yarım, gram altın fiyatı kaç TL? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? Elindeki birikimleri altın alarak değerlendirmek ve geleceğe yatırım yapmak isteyenlerin yanı sıra bozurmak için en uygun zamanı bekleyenler de güncel fiyatları haberimizden öğrenebilir.

    takvim.com.tr
    1 Ocak altın fiyatları ne kadar?

    1 Ocak altın fiyatları ne kadar? 1 Ocak Cumartesi çeyrek, yarım, gram altın fiyatı kaç TL? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Geçtiğimiz haftalardaki hızlı düşüşünü yeniden yükselişe çeviren piyasalardaki güncel durum yılın ilk gününde merak konusu oldu. Ellerindeki altını bozduracak olanlar ya da yeni alacak vatandaşlar haberimizden güncel altın fiyatlarına ulaşabilir.

    1 OCAK CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM

    ALIŞ: 779,57 TL

    SATIŞ: 779,67 TL

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    ALIŞ: 1.829,35

    SATIŞ: 1.829,58

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 1.237,00

        SATIŞ: 1.306,00

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        ALIŞ: 5.255,00

        SATIŞ: 5.334,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 2.474,00

        SATIŞ: 2.617,00

            14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

            ALIŞ: 416,35

            SATIŞ: 522,32

            22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

            ALIŞ: 691,83

            SATIŞ: 742,10

            Altının onsu 1.821,15 dolar

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.821,15 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,88 kazanımla 776 bin liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,3197 lira, satışta 13,3731 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 12,9684 lira, satışta 13,0204 lira olarak belirlemişti.

                Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,54'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,70'ten gerçekleşti.

                Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1355, sterlin/dolar paritesi 1,3521, dolar/yen paritesi de 115,05 düzeyinde seyrediyor.

                Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,45 gerileyerek 78,66 dolardan işlem görüyor.
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                Haberler Ekonomi 1 Ocak altın fiyatları ne kadar? 1 Ocak Cumartesi çeyrek, yarım, gram altın fiyatı kaç TL? Altın yükseliyor mu düşüyor mu?
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