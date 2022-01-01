1 Ocak altın fiyatları ne kadar? 1 Ocak Cumartesi çeyrek, yarım, gram altın fiyatı kaç TL? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Geçtiğimiz haftalardaki hızlı düşüşünü yeniden yükselişe çeviren piyasalardaki güncel durum yılın ilk gününde merak konusu oldu. Ellerindeki altını bozduracak olanlar ya da yeni alacak vatandaşlar haberimizden güncel altın fiyatlarına ulaşabilir.