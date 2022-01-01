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    • Ekonomi
    • 01.01.2022 09:22
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    • 01.01.2022 09:30
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    1 Ocak Dolar ne kadar? 1 Ocak Cumartesi Dolar, Euro, Sterlin fiyatı ne kadar, kaç TL’den satışa sunuluyor? Güncel piyasa...

    1 Ocak Dolar ne kadar? Yeni yılın ilk gününde vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren piyasalardaki son durumu araştırmaya başladı. Ekonomi gündeminde en çok merak edilen konular arasında döviz piyasası yer alıyor ve dalgalanmaların ne yönde değiştiğini öğrenmek isteyenler güncel için güncel Dolar, Euro ve Sterlin fiyatını haberimizde derledik. Peki 1 Ocak Cumartesi Dolar, Euro, Sterlin fiyatı ne kadar, kaç TL’den satışa sunuluyor?

    takvim.com.tr
    1 Ocak Dolar ne kadar?

    1 Ocak Dolar ne kadar? 1 Ocak Cumartesi Dolar, Euro, Sterlin fiyatı ne kadar, kaç TL'den satışa sunuluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ellerindeki birikimlerini değerlendirmek yatırıp yapmak isteyenlerin yanı sıra mevcut Dolar, Euro, Sterlin'lerini bozdurmak isteyenler de döviz piyasasını her gün yakından takip ediyor. Yeni yılın ilk gününde Dolar, Euro, Sterlin kaç TL olarak satışa sunuluyor? İşte yanıtı...

    1 OCAK CUMARTESİ GÜNCEL DOLAR FİYATLARI

    ALIŞ: 13,2529

    SATIŞ: 13,2563

    EURO NE KADAR?

    ALIŞ: 15,0812

    SATIŞ: 15,1316

        STERLİN KAÇ TL?

        ALIŞ: 17,8717

        SATIŞ: 17,9614

        Borsa yılın son işlem gününü 1.857,65 puan ile tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününü yüzde 0,32 değer kaybıyla 1.857,65 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,99 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 16,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,88 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,09 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 1,88 ile bankacılık oldu.

        BIST 100 endeksi aralık ayında yüzde 2,7 artarken, 2021 yılını da yüzde 25,8 kazançla tamamladı.

        Bugün Noel tatili dolayısıyla birçok piyasada işlem gerçekleştirilmiyor.

        Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini belirtti.

        Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, ADP istihdam raporu, Avro Bölgesinde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 8,54 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.
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        Haberler Ekonomi 1 Ocak Dolar ne kadar? 1 Ocak Cumartesi Dolar, Euro, Sterlin fiyatı ne kadar, kaç TL’den satışa sunuluyor? Güncel piyasa...
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