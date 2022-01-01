1 Ocak Dolar ne kadar? 1 Ocak Cumartesi Dolar, Euro, Sterlin fiyatı ne kadar, kaç TL’den satışa sunuluyor? Güncel piyasa...

1 Ocak Dolar ne kadar? 1 Ocak Cumartesi Dolar, Euro, Sterlin fiyatı ne kadar, kaç TL'den satışa sunuluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ellerindeki birikimlerini değerlendirmek yatırıp yapmak isteyenlerin yanı sıra mevcut Dolar, Euro, Sterlin'lerini bozdurmak isteyenler de döviz piyasasını her gün yakından takip ediyor. Yeni yılın ilk gününde Dolar, Euro, Sterlin kaç TL olarak satışa sunuluyor? İşte yanıtı...
1 OCAK CUMARTESİ GÜNCEL DOLAR FİYATLARI
ALIŞ: 13,2529
SATIŞ: 13,2563
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 15,0812
SATIŞ: 15,1316