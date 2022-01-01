Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez tarih verdi: 2023'ün ilk çeyreğinde bu gazı buradan yakmış olacağız

Geceyi Filyos Limanı'nda bulunan Yavuz Sondaj Gemisi'nde geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; sabah saatlerinde gemiyi gezdi. Karadeniz'deki ilk keşfine çıkacak olan Yavuz Sondaj Gemisi'ndeki son hazırlıkları yerinde inceledi. Bakan Dönmez, frog ile gemiden indikten sonra gemi önünde hatıra pozu verdi.
Bakan Fatih Dönmez, limandaki incelemelerin seyir terasına geçti. Bakan Dönmez, Karadeniz (Sakarya) gazının karaya ilk çıkacağı nokta olan Filyos Doğalgaz işleme tesislerinde incelemelerde bulundu. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den tesisin minyatürü üzerinden bilgiler alan Bakan Dönmez, seyir terasından da sahayı inceledi.
"BU KAPASİTEDE BİR TESİS AVRUPA'DA İLK SIRALARDA YER ALACAK"
3 milyon 200 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan tesisin son teknoloji ile donatılacağı, yer altı su seviyesinin kontrolü için de su tüketimi yüksek ağaçlar dikildiğini aktaran Bakan Fatih Dönmez, "Bu proje aynı zamanda çevreci bir proje" diye konuştu.