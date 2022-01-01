Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez tarih verdi: 2023'ün ilk çeyreğinde bu gazı buradan yakmış olacağız

2023 yılının ilk çeyreğinde gazı hizmete alacaklarını sonra da ulusal iletim sistemine bağlayacaklarını belirten Bakan Fatih Dönmez, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Yılın son günü Yavuz Sondaj Gemisi'nde mesai arkadaşlarımızla bir yerde gizli kahramanlarımızla birlikte geçirdik. Bu gün de karada yapılan çalışmaları Genel Müdürden ve ekibinden dinledik. Yerinde inceleme imkanı bulduk. Filyos'ta bildiğiniz gibi doğalgaz işleme tesisi inşa edeceğiz. Karadeniz'de çıkan gaz buradan karaya çıkacak. İlk etapta 10 milyon metreküp günlük ama 40 milyon metreküpe kadar kapasitesi olan işleme tesisi projelendiriyoruz. Şu anda sahada hummalı bir çalışma var. Yer altı ile ilgili zemin ıslahı ile ilgili çok yoğun bir çalışma var. Bazı yerlerde kazıklar dikiliyor.