Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı? 120 Milyon TL yılbaşı ikramiyesi kime çıktı? İşte sonuca göre kazananlar tam liste!

Milli Piyango sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 120 Milyon TL yılbaşı ikramiyesi kime çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı? soruları gündemde yer alıyor. Vatandaşlar büyük ikramiyenin hangi rakamlara isabet ettiğini merak ediyor. Milli Piyango çekilişi 31 Aralık Cuma saat 17.00'de başladı. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 23:00'te yapılacak. Canlı yayında rakamlar belli olacak. İşte son dakika gelişmeler ve sonuç listesi...

120 MİLYON TL YILBAŞI İKRAMİYESİ KİME ÇIKTI?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye dakikalar sonra sahibini bulacak. Milli Piyango'nun hangi illere ve kime çıktığı açıklandığında Takvim.com.tr'den gelişmeleri öğrenebilirsiniz.