Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı? 120 Milyon TL yılbaşı ikramiyesi kime çıktı? İşte sonuca göre kazananlar tam liste!

Milli Piyango sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 120 Milyon TL yılbaşı ikramiyesi kime çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı? soruları gündemde yer alıyor. Vatandaşlar büyük ikramiyenin hangi rakamlara isabet ettiğini merak ediyor. Milli Piyango çekilişi 31 Aralık Cuma saat 17.00'de başladı. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 23:00'te yapılacak. Canlı yayında rakamlar belli olacak. İşte son dakika gelişmeler ve sonuç listesi...
120 MİLYON TL YILBAŞI İKRAMİYESİ KİME ÇIKTI?
2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye dakikalar sonra sahibini bulacak. Milli Piyango'nun hangi illere ve kime çıktığı açıklandığında Takvim.com.tr'den gelişmeleri öğrenebilirsiniz.
GEÇEN YIL BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN İLLER!
2020 yılında 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa şehirlerine çıkmıştı. Büyük ikramiye dörde bölündü, biletlerin hepsi çeyrek bilet. 2021 yılında gerçekleşen çekilişte ise büyük ikramiye Manisa'nın Aksihar ilçesinden bir kişiye isabet etti.
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR HANGİLERİ?
3 rakamı 3 kez,
6 rakamı 6,
4 ve 5 rakamları 7,
7 rakamı 8,
1 rakamı 9,
2 rakamı 10 kez
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 670 MİLYON 760 BİN TL
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.