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    • Ekonomi
    • 01.01.2022 00:49
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    • 01.01.2022 00:58
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    Karar Resmi Gazete'de! Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı

    Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Karar Resmi Gazete’de! Varlık Barışı...

    Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatıldı.



    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 6'ncı mükerrer sayısında yayımlandı.



    Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı. Söz konusu süre bugün dolacaktı.
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        Haberler Ekonomi Karar Resmi Gazete'de! Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
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