Yastık altındaki altınlar piyasaya kazandırılacak! İşte yeni modelin ayrıntıları: Alım satımda fark ortadan kalkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki akşam yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaları anlattı.
YASTIK ALTINDAKİ ALTINLARI BOZDURMAK İÇİN YENİ SİSTEM
Yastık altında tutulan altının bir faydası olmadığını vurgulayan Nebati, "Altının olduğunu biliyorsun, likit olduğunu biliyorsun. Dövizden dolayı da fiyatının arttığını biliyorsun.
Sıkıştığın anda senedin, çekin var ödeyemedin, kredi kartının taksidi var paraya ihtiyacın var gidiyorsun, bozduruyorsun. Ama nasıl bozduruyorsun ucuz bir fiyatla alım-satım arasındaki farkla bozduruyorsun. Bu zararı sen niye üstlenmiş oluyorsun birinci zarar sana... İkincisi ekonomiye kazandırmadığın için atıl duruyor" diye konuştu.