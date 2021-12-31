Yastık altındaki altınlar piyasaya kazandırılacak! İşte yeni modelin ayrıntıları: Alım satımda fark ortadan kalkıyor

PIRLANTA DA GELİYOR

Bileziğini alırken Nasreddin Hoca gibi birinci kısmını gerçekleştiriyorsun bir de doğuruyor. Çünkü bunun kârı var, gelir getirisi var bunu alıp dönüyorsun bir bilezikle dönmüyorsun bir bilezik bir de kopçası ile dönüyorsun. Veya bir de cumhuriyet altını ile dönüyorsun" diye konuştu.