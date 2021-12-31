Süt analizi desteği, aşı desteği, küpe, atık desteği, toprak analizi desteği ne kadar? Tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yattı mı?

Milyonlarca çiftçinin beklediği tarımsal destek ödemesi bağlamında güzel haber yılın son gününde geldi. Bu anlamda Bakan Pakdemirli: '613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı. Peki süt analizi desteği, aşı desteği, küpe, atık desteği, toprak analizi desteği ne kadar? İşte yanıtı
TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ
Süt Analizi Desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TL
Aşı Desteği kapsamında 2 milyon 484 bin TL
Küpe Uygulama Desteği kapsamında 1 milyon 307 bin TL
Atık Desteği kapsamında 399 bin TL
Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteği 26 milyon 35 bin TL
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 33 milyon 915 bin TL
Toprak Analizi Desteği kapsamında 887 bin TL
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 645 bin TL
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 13 milyon 595 bin TL
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ NEDİR?
Tarım sektörüne oluşturulan yatırımların başında tarım destek ödemesi gelmektedir. Tarım destek ödemesi, Tarım ve Orman Bakanlığı doğrultusundan çiftçiye verdiği parasal yardımdır. Tarım sektörünü daha nitelikli ve daha verimli duruma getirmek ve çiftçinin omuzundaki yükü azaltmak yönünden tarımsal destek ödemesi mühim bir yere sahiptir. Tarımsal destek ödemesi, üreticinin mazot, gübre ve tohum desteği gibi konularda verilmektedir. Üretimi en üst civara çıkartırken aynı vakitte yapımcının hayat standartını göz önünde bulundurarak destekte bulunulmaktadır. Tarımsal destek ödemesi dekar başına hesaplanarak yapımcıya verilmektedir.