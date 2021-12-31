Süt analizi desteği, aşı desteği, küpe, atık desteği, toprak analizi desteği ne kadar? Tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yattı mı?

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ NEDİR?

Tarım sektörüne oluşturulan yatırımların başında tarım destek ödemesi gelmektedir. Tarım destek ödemesi, Tarım ve Orman Bakanlığı doğrultusundan çiftçiye verdiği parasal yardımdır. Tarım sektörünü daha nitelikli ve daha verimli duruma getirmek ve çiftçinin omuzundaki yükü azaltmak yönünden tarımsal destek ödemesi mühim bir yere sahiptir. Tarımsal destek ödemesi, üreticinin mazot, gübre ve tohum desteği gibi konularda verilmektedir. Üretimi en üst civara çıkartırken aynı vakitte yapımcının hayat standartını göz önünde bulundurarak destekte bulunulmaktadır. Tarımsal destek ödemesi dekar başına hesaplanarak yapımcıya verilmektedir.