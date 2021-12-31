Yine mi "Brütüsler" devrede? Yurt dışına yüklü miktarda para çıkışı! BDDK ve MASAK enselerinde

Cebini ülkesinden yüksek konumda tutanlar sermayesini artırmak için her türlü yolsuzluğu kendisine hak görüyor. Faizci finans çetelerinin ülkemize savaş açtığı şu günlerde içimizdeki çeteler de bu savaşa çanak tutarak düşmanların ekmeğine yağ sürüyor.
Sabah yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde çok konuşulacak iddialara yer verdi. Yurt dışına yüklü miktarda para çıkışına dikkat çeken Güngör'ün yazısı şöyle:
Yıl 2020… Mayıs ayı…
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla toplantısı sırasında döviz piyasası birden hareketlendi. Tam piyasaların beklediği mesajlar verilirken hem de…
Halbuki, o dönemde swap konusunda atılan onca adım vardı… (Neydi bu adımlar, hatırlatayım. Merkez Bankası bankalara 'Londra'ya TL vermeyi bırak, döviz işlemlerini gel benden yap' demişti. "Karanlık havuz" denilen tezgâhüstü piyasalarda gerçekleştirilen swap işlemlerinin İstanbul'daki borsada yapılmasının önü açılmıştı) Yahu "TL'yi bu kadar kısarken nasıl oluyor" demeye kalmadan işin rengi anlaşılmıştı. Oralara operasyon için kurşunu yollayanların bizim yerli şirketler olduğu ortaya çıkmıştı.
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O dönemde Londralı bankalar öyle çalışıyordu. TL'ye erişmekte zorlandıklarında, Türkiye'de iş yapan bazı şirketleri paravan olarak kullanıyorlardı. Türk şirketler buradan TL krediyi çekip, Londra'daki bankaya taşıyorlardı. Ya da dolar hesaplarını TL'ye çevirtip, Londra'da mevduat hesabı açıyorlardı. Londra'da bire 10 faizi alan bizim şirketler bu alışverişten memnundu. Fakat Londra'ya ulaştırdıkları TL'ler sonra Türkiye'de spekülatif işlemlerde kullanılıyordu.