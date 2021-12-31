Yine mi "Brütüsler" devrede? Yurt dışına yüklü miktarda para çıkışı! BDDK ve MASAK enselerinde



Diyeceksiniz ki, bu kez döviz yükselişinde durum farklı… İşin içinde finans çeteleri yok ki… Doğru, yok…

Ama son dönemde bizim Brütüs'lerin (yine aynı isimler) o çetelere her an kullanacakları TL'yi park etmeye başladığını duyuyorum. Hani derler ya, körün istediği bir göz, bunlar veriyor iki göz... O hesap...

Hem de öyle az buz rakamlar değil…

Şirketler arasında Türkiye'nin dev holdinglerini mi ararsınız, gıdacılarını mı, limancılarını mı, inşaatçılarını mı…

Büyükler 500'er milyon TL'nin üzerinde parayı göndermişler…

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