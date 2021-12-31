Yarı zamanlı işe de vergi istisnası





Tebliğ taslağında asgari ücretli olarak çalışan Ahmet Bey'in 2022 yılı için brüt ücretinin 5 bin 4 lira olduğu, ücreti dışında aylık mesai ve sosyal yardım olarak da 996 lira ödeme yapıldığı örneği verildi. Brüt ücreti 6 bin liradan 72 bin liraya denk geliyor.



Primi 10 bin 800 lira. Bu durumda yıllık matrah 61 bin 200 lira oluyor. Hesaplanan gelir vergisi 10 bin 640 lira. Asgari ücret kümülatif matrahı 51 bin 40 lira.