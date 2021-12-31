Yarı zamanlı işe de vergi istisnası

Gelir İdaresi, asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası ile ilgili merak edilen sorulara örneklerle yanıt verdi.
Part-time çalışanlar da vergi istisnasından yararlanacak. Vergi istisnası prim gününe oranlanarak uygulanacak.
Asgari ücrete kadar olan ücretin vergi dışı kalmasıyla sağlayacağı avantaj yıl boyunca 3 bin 608 lira olacak. Gelir İdaresi'nin tebliğ taslağına göre; vergi istisnası birden fazla işverenden ücret alanlarda sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak. Aylık olarak ödenen ücret, mesai, prim, ikramiye ödemeleri de ücret kapsamında değerlendirilecek.