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    Yarı zamanlı işe de vergi istisnası

    Maliye gelir vergisi indirimini örneklerle anlattı. İstisnadan yarı zamanlı çalışanlar da yararlanacak. Ücrete vergi istisnasının yıllık avantajı 3 bin 608 lira olacak...

    Hazal Ateş
    Yarı zamanlı işe de vergi istisnası

    Gelir İdaresi, asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası ile ilgili merak edilen sorulara örneklerle yanıt verdi.



    Part-time çalışanlar da vergi istisnasından yararlanacak. Vergi istisnası prim gününe oranlanarak uygulanacak.



    Asgari ücrete kadar olan ücretin vergi dışı kalmasıyla sağlayacağı avantaj yıl boyunca 3 bin 608 lira olacak. Gelir İdaresi'nin tebliğ taslağına göre; vergi istisnası birden fazla işverenden ücret alanlarda sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak. Aylık olarak ödenen ücret, mesai, prim, ikramiye ödemeleri de ücret kapsamında değerlendirilecek.



        Tebliğ taslağında asgari ücretli olarak çalışan Ahmet Bey'in 2022 yılı için brüt ücretinin 5 bin 4 lira olduğu, ücreti dışında aylık mesai ve sosyal yardım olarak da 996 lira ödeme yapıldığı örneği verildi. Brüt ücreti 6 bin liradan 72 bin liraya denk geliyor.

        Primi 10 bin 800 lira. Bu durumda yıllık matrah 61 bin 200 lira oluyor. Hesaplanan gelir vergisi 10 bin 640 lira. Asgari ücret kümülatif matrahı 51 bin 40 lira.



        Kesilecek gelir vergisi 2 bin 31 lira. Net ücret yıllık 59 bin 77 lira olacak.

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        Haberler Ekonomi Yarı zamanlı işe de vergi istisnası
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