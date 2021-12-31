Yarı zamanlı çalışana da vergi istisnası! İşte örnek hesaplama





YILLIK AVANTAJ 3.608 TL

Çalışanın tabi olduğu gelir vergisi dilimi ne olursa olsun istisnayla vazgeçilen vergi aylık asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir ve damga vergisini geçemeyecek. Aylık hesaplanan vergiden 638 lira gelir ve 38 lira damga vergisi olmak üzere 676 lira mahsup edilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, bu tutar gelecek yıl herkes için sabit olacak. Böylece asgari ücretliye de 30 bin lira ücretle çalışana da aynı vergi istisnası uygulanacak. Ücretin asgari ücrete kadar vergi dışı bırakılmasıyla bekâr çalışana yıl boyunca aylık avantaj 300.39 TL, yıllık da 3.608 TL olacak.