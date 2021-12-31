Yarı zamanlı çalışana da vergi istisnası! İşte örnek hesaplama

Asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin düzenleme, bütün çalışanları kapsıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnasıyla ilgili merak edilenleri örneklerle anlattı.
Yarı zamanlı çalışanlara ücret ödemeleri, yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret (saat, gün sayısı dikkate alınarak belirlenen ücret) ödemelerine istisna tam olarak uygulanacak. Eksik günü olanlar, part time çalışanlar da vergi istisnasından yararlanacak. Vergi istisnası prim gününe oranlanarak uygulanacak.
EN YÜKSEK ÜCRETE UYGULANACAK
Birden fazla işverenden ücret alanlarda vergi istisnası sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak. Hizmet erbabına ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye ödemeleri de ücret kapsamında değerlendirilecek. Birden fazla yerde çalışılması halinde, bir işverenin istisnanın tamamından yararlanılmaması durumundan kalan tutardan diğer işyerinin yararlanması mümkün değil. Vergi istisnası prim gününe oranlanarak uygulanacak.