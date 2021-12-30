Gram altın ne kadar? 31 Aralık Cumhuriyet, çeyrek, yarım altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Son günlerde yeniden yükselişin yaşandığı altın bozduracak olanları sevindirirken alacak olanları biraz daha bekletiyor. Peki bugün altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor mu yoksa düşüşe mi geçti? Birikimlerini altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşların merak ettiği haftanın son günündeki altın fiyatı ne kadar?