Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.12.2021 06:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2021 06:38
    ABONE OL

    Gram altın ne kadar? 31 Aralık Cumhuriyet, çeyrek, yarım altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı...

    Haftanın son gününde Gram altın ne kadar? Piyasalardaki dalgalanmaların vatandaşları da merakta bırakıyor ve her gün sabah saatlerinde erkenden piyasalardaki güncel son durum öğrenilmek isteniyor. Yatırım yapmak isteyenler ya da düğün, nişan gibi davetler için takı amacıyla almak isteyenler, elindeki altını bozdurmak isteyenler de sltın fiyatları yakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki 31 Aralık Cumhuriyet, çeyrek, yarım altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik bugün ne kadardan alıcı buluyor?

    takvim.com.tr
    Gram altın ne kadar?

    Gram altın ne kadar? 31 Aralık Cumhuriyet, çeyrek, yarım altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Son günlerde yeniden yükselişin yaşandığı altın bozduracak olanları sevindirirken alacak olanları biraz daha bekletiyor. Peki bugün altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor mu yoksa düşüşe mi geçti? Birikimlerini altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşların merak ettiği haftanın son günündeki altın fiyatı ne kadar?

    31 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM

    ALIŞ: 775,54 TL

    SATIŞ: 775,72 TL

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    ALIŞ: 1.817,56

    SATIŞ: 1.817,97

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 1.257,00

        SATIŞ: 1.305,00

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        ALIŞ: 5.080,00

        SATIŞ: 5.157,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        ALIŞ: 2.515,00

        SATIŞ: 2.614,00

            14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

            ALIŞ: 423,32

            SATIŞ: 521,77

            22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

            ALIŞ: 703,14

            SATIŞ: 741,28

            MERKEZ BANKASI, ALTIN HESABINI TL'YE ÇEVİRENE DESTEK VERECEK

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilebilecek.

            Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

            Altının onsu 1.806,40 dolar

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.806,40 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,35 kazançla 761 bin 700 liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 12,9684 lira, satışta 13,0204 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 12,2134 lira, satışta 12,2623 lira olarak belirlemişti.

            Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,61'den, bileşik getirisi de yüzde 22,78'den gerçekleşti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1337, sterlin/dolar paritesi 1,3518, dolar/yen paritesi de 115,10 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,92 yükselişle 79,83 dolardan işlem görüyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Tesadüfün böylesi!
            Haberler Ekonomi Gram altın ne kadar? 31 Aralık Cumhuriyet, çeyrek, yarım altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı...
                SON DAKİKA