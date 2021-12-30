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    • Ekonomi
    • 31.12.2021 07:03
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    • 31.12.2021 07:03
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    Dolar fiyatı ne kadar? 31 Aralık Cuma Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç TL’den işlem görüyor? Dolar yükseliyor mu düşüyor mu?

    Dolar fiyatı ne kadar? 31 Aralık Cuma Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç TL’den işlem görüyor? Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında döviz piyasası yer alıyor ve haftanın son gününde güncel fiyatlar merak konusu oldu. Sabahın erken saatlerinde tüm illerden vatandaşlar ellerindeki birikimleri ile döviz almak ya da dövizlerini bozdurmak için piyasaları yakından takip ediyor. Peki son günlerde yeniden yükselişe geçen Dolar bugün yükseliyor mu düşüyor mu?

    takvim.com.tr
    Dolar fiyatı ne kadar?

    Dolar fiyatı ne kadar? 31 Aralık Cuma Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç TL'den işlem görüyor? Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun şekilde yapılır oldu. Piyasaların son gününde hafta sonu serbest piyasa başlamadan önce dövize yatırım yapmak ya da bozdurmak isteyen vatandaşlar döviz piyasasındaki güncel gelişmelerin neler olduğunu merak etmeye başladı. Peki Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç liradan alıcı bulacak?

    31 ARALIK GÜNCEL DOLAR FİYATLARI

    ALIŞ: 13,2506

    SATIŞ: 13,2528

    EURO NE KADAR?

    ALIŞ: 14,9736

    SATIŞ: 15,0225

        STERLİN KAÇ TL?

        ALIŞ: 17,8327

        SATIŞ: 17,9222

        Borsa günü 1.863,65 puan ile tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,68 değer kaybıyla 1.863,65 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 24 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,58 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,86 ile iletişim oldu.

        Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

        Yarın Noel tatili dolayısıyla birçok piyasanın kapalı olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını ifade etti.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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        Haberler Ekonomi Dolar fiyatı ne kadar? 31 Aralık Cuma Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç TL’den işlem görüyor? Dolar yükseliyor mu düşüyor mu?
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