Dolar fiyatı ne kadar? 31 Aralık Cuma Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç TL'den işlem görüyor? Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun şekilde yapılır oldu. Piyasaların son gününde hafta sonu serbest piyasa başlamadan önce dövize yatırım yapmak ya da bozdurmak isteyen vatandaşlar döviz piyasasındaki güncel gelişmelerin neler olduğunu merak etmeye başladı. Peki Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç liradan alıcı bulacak?
31 ARALIK GÜNCEL DOLAR FİYATLARI
ALIŞ: 13,2506
SATIŞ: 13,2528
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 14,9736
SATIŞ: 15,0225