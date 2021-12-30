Dolar fiyatı ne kadar? 31 Aralık Cuma Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç TL’den işlem görüyor? Dolar yükseliyor mu düşüyor mu?

Borsa günü 1.863,65 puan ile tamamladı



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,68 değer kaybıyla 1.863,65 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 24 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,58 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,86 ile iletişim oldu.