THY ilk kez çevreci yakıt kullanacak

Uçak yakıt verimliliğinin artırılmasının hem kaynak verimliliği sağladığını hem de emisyonu azalttığını aktaran Aycı, bu doğrultuda kapsamlı yakıt politikası uyguladıklarını söyledi. Aycı, "Faaliyetlerimizin optimizasyonu için aksiyonlar alıyor, filo modernizasyonuyla yakıt verimliliği yüksek, emisyon değeri düşük yeni nesil uçakları filomuza katıyoruz. Fosil kaynaklı uçak yakıtı kullanım miktarının azaltılması için üniversitelerle iş birliği kurarak sürdürülebilir havacılık yakıtı araştırma geliştirme çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.

Söz konusu uygulamalarla 2021 yılının ilk üç çeyreğinde toplam 85 bin 119 ton karbondioksit salımının önlendiğinin bilgisini veren Aycı, "Tüm bu çalışmalara ek olarak Türk Hava Yolları olarak yeni bir projeye başlamanın gururunu yaşıyoruz. Proje kapsamında İstanbul – Stockholm hattında başlangıç aşamasında haftada bir kez düzenli olarak SAF kullanacağız." dedi.