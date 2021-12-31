THY ilk kez çevreci yakıt kullanacak

Aycı, THY'nin, hava yolu ve kargo taşımacılığında 2021 yılı gerçekleşmelerini ve 2022 beklentilerini değerlendirdi.
Uçak yakıt verimliliğinin artırılmasının hem kaynak verimliliği sağladığını hem de emisyonu azalttığını aktaran Aycı, bu doğrultuda kapsamlı yakıt politikası uyguladıklarını söyledi. Aycı, "Faaliyetlerimizin optimizasyonu için aksiyonlar alıyor, filo modernizasyonuyla yakıt verimliliği yüksek, emisyon değeri düşük yeni nesil uçakları filomuza katıyoruz. Fosil kaynaklı uçak yakıtı kullanım miktarının azaltılması için üniversitelerle iş birliği kurarak sürdürülebilir havacılık yakıtı araştırma geliştirme çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.
Söz konusu uygulamalarla 2021 yılının ilk üç çeyreğinde toplam 85 bin 119 ton karbondioksit salımının önlendiğinin bilgisini veren Aycı, "Tüm bu çalışmalara ek olarak Türk Hava Yolları olarak yeni bir projeye başlamanın gururunu yaşıyoruz. Proje kapsamında İstanbul – Stockholm hattında başlangıç aşamasında haftada bir kez düzenli olarak SAF kullanacağız." dedi.
Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Aycı, geleneksel kerosen (fosil bazlı) ile yenilenebilir hidrokarbon karıştırılarak elde edilen bir yakıt türü olan SAF kullanımıyla yüzde 87 sera gazı azalımı sağlanacağını anlattı.
AVRUPA'DA EN FAZLA GÜNLÜK UÇUŞ THY'DEN
Aycı, koronavirüs salgınının havacılık sektörüne olumsuz etkilerine rağmen THY'nin finansal ve operasyonel anlamda rakiplerinden pozitif ayrıştığını ve en hızlı toparlanan hava yollarından biri olduğunun altını çizerek, bu yılın ocak-kasım döneminde 40,5 milyon yolcuya hizmet verdiklerini belirtti.