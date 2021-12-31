Türkiye Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 2021'i ihracatta rekorla kapatıyor



Ülkenin dış satımda yakaladığı bu başarı, kendisini ihracatın ithalatı karşılama oranında da gösterdi. Ocakta yüzde 83 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, eylülde yüzde 89,1'e ulaşırken ekimde tüm zamanların en yüksek değeri olan yüzde 93,4'e çıktı.

Türkiye, 2021'de dünya ihracat pastasından aldığı payı da artırmayı başardı. Özellikle sanayi ürünleri satışının katkısıyla bu oran eylülde ilk kez yüzde 1'in üstüne çıktı.