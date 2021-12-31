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    • Ekonomi
    • 31.12.2021 22:15
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    • 31.12.2021 22:15
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    Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretler değişti: İşe 2022 patent başvuru ücretleri

    Son dakika haberi... TÜRKPATENT'in gelecek yıl uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı. İşte 2022 patent başvuru ücretleri.

    AA
    2022 patent başvuru ücretleri değişti

    Son dakika haberi...Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2022 yılına ilişkin ücret tarifesi belirlendi.

    TÜRKPATENT'in gelecek yıl uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

    Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 14,75 lira, marka tescil ücreti 436,78 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 6,27 lira oldu.

    Tasarım tescil başvuru ücreti ise 71,95 lira olarak tespit edildi.

    Tebliğ 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretler değişti: İşe 2022 patent başvuru ücretleri
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