Evde emeklilik için 3 formül! Ne kadar ödeme yapılıyor? İşte örnek hesaplama...

Kadınlar dikkat! Bir işyerinde çalışmadan da emeklilik mümkün. Bunun için özellikle 3 formül öne çıkarken, yapılacak ödemeler de yeni yılla birlikte değişiyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA: Hiçbir sigortası olmayan ya da çalışmayan ev kadınları 18 yaşından büyük olmaları şartı ile SGK'ya giderek kendilerini sigortalı yaptırabiliyor. Bu şekilde her ay prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabiliyor, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de hem kendisi hem bakmakla yükümlü olduğu kişiler ücretsiz yararlanabiliyor.
Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olunuyor. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 144 liraydı. Yeni yılla birlikte bu tutar artıyor. 2022'de isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler aylık en az bin 601 lira yatırırken, en yüksek de bunun 7.5 katını ödeyebilecek.