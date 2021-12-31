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    Evde emeklilik için 3 formül! Ne kadar ödeme yapılıyor? İşte örnek hesaplama...

    Çalışmayanlara ve evde üretim yapanlara emeklilik yolu açık. Bu açıdan 3 formül öne çıkarken, yapılacak ödemeler yeni yılda yeni asgari ücretle birlikte değişiyor.

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Evde emeklilik için 3 formül

    Kadınlar dikkat! Bir işyerinde çalışmadan da emeklilik mümkün. Bunun için özellikle 3 formül öne çıkarken, yapılacak ödemeler de yeni yılla birlikte değişiyor.



    İSTEĞE BAĞLI SİGORTA: Hiçbir sigortası olmayan ya da çalışmayan ev kadınları 18 yaşından büyük olmaları şartı ile SGK'ya giderek kendilerini sigortalı yaptırabiliyor. Bu şekilde her ay prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabiliyor, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de hem kendisi hem bakmakla yükümlü olduğu kişiler ücretsiz yararlanabiliyor.



    Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olunuyor. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 144 liraydı. Yeni yılla birlikte bu tutar artıyor. 2022'de isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler aylık en az bin 601 lira yatırırken, en yüksek de bunun 7.5 katını ödeyebilecek.



        VERGİSİZ ESNAFLIK: Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar için 'esnaf muaflığı' devreye giriyor. Esnaf muafiyet belgesi alanlar, vergi vermiyor, SGK'ya başvurarak sigortalı da oluyor. 2021'de 28 gün üzerinden prim yatıran, 30 gün çalışmış sayıldı, aylık bin 68 lira 48 kuruş olarak uygulandı. 2022'de ise 29 gün üzerinden prim yatıran 30 gün sigortalı çalışmış sayılacak.

        Yeni asgari ücrete göre de aylık prim tutarı bin 547 lira 90 kuruş olarak uygulanacak. Bu şekilde sigortalı olan kadınlara hem sağlıktan yararlanma hem emeklilik yolu açılacak.



        DOĞUM BORÇLANMASI: Kadınlar sigorta oldukları tarihten sonra yaptıkları doğumları borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar ve her çocuk için 2 yıl borçlanma imkanı bulunuyor. Doğum borçlanmasının en düşük ve en yüksek tutarları, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

        En az aylık tutar brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. En yükseği de bunun 7.5 katı oluyor. Bin 144 lira olan 1 aylık en düşük borçlanma tutarı, 1 Ocak'ta bin 601 lira 28 kuruşa çıkacak.

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        Haberler Ekonomi Evde emeklilik için 3 formül! Ne kadar ödeme yapılıyor? İşte örnek hesaplama...
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