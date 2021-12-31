Evde emeklilik için 3 formül! Ne kadar ödeme yapılıyor? İşte örnek hesaplama...





DOĞUM BORÇLANMASI: Kadınlar sigorta oldukları tarihten sonra yaptıkları doğumları borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar ve her çocuk için 2 yıl borçlanma imkanı bulunuyor. Doğum borçlanmasının en düşük ve en yüksek tutarları, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.



En az aylık tutar brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. En yükseği de bunun 7.5 katı oluyor. Bin 144 lira olan 1 aylık en düşük borçlanma tutarı, 1 Ocak'ta bin 601 lira 28 kuruşa çıkacak.

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