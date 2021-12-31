Amorti rakamları kaç 2022? Amorti nedir, ne demek? Milli Piyango Amorti sonucu nasıl öğrenilir! Amorti çıkan numaralar...

Yılbaşının gelmesiyle Milli Piyango'ya ilgi arttı. Milyonlarca kişi 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için bilet aldı. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişine az bir süre kala Amorti nedir, ne demek? Amorti rakamları kaç 2022? Amorti kazanan numaralar belli oldu mu? Biletime amorti çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenebilirim? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte Milli Piyango Amorti sorgulama ekranı ve merak edilen o soruların yanıtları...
AMORTİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ve amorti çekilişi 31 Aralık Cuma akşamı saat 23.00'te düzenlenecek.
AMORTİ ÇIKTIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Vatandaşlar biletlerine amorti çıkıp çıkmadığını nasıl anlayabilecek? Amorti kazanan numaralar henüz belli olmadı. Amorti çekilişinden hemen sonra sonuçlara haberimizde yer verilecek. Çekilişi Milli Piyango Online resmi sitesinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ÇEKİLİŞ SAATLERİ
12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş saati 17:00
6.000 TL kazanan numaralar için 18:30
240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için 20:30
Amorti ve 120.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar için 23:00
AMORTİ NEDİR, NE DEMEK?
Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.
MİLLİ PİYANGO AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?
Milli Piyango biletinize amorti çıkması halinde bileti ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz.
Bu yıl çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet, 60 TL ve tam bilet 120 TL olarak belirlendi. Amorti ikramiyesi kişinin aldığı tam, yarım veya çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, buna göre kişi 120, 60 veya 30 TL amorti ikramiyesi kazanacak.