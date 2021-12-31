Aralık ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Ocak 2022'ye artık günler kala kala vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Milyonlarca emekli ve memurun maaşı bu verilerle belirlenecek. Peki, Aralık 2021 enflasyon oranları ne zaman belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyon tahmini açıklandı mı? İşte son gelişmeler...