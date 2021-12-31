Aralık ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Ocak 2022'ye artık günler kala kala vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Milyonlarca emekli ve memurun maaşı bu verilerle belirlenecek. Peki, Aralık 2021 enflasyon oranları ne zaman belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyon tahmini açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından vatandaşlara duyurulacak.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi zammın ipucunu veriyor. Ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Aralık ayı için yüzde 23.85 çıktı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 14.2 olarak gerçekleşecek.
Tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak. Kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile belli olacak.