Yılbaşında geri sayım başladı kuruyemişe talep arttı





"SATIŞLARIMIZDA YÜZDE 60 BİR ARTIŞ VAR"

Kuruyemiş çeşitlerinde daha çok vatandaşların karışık ürünleri tercih ettiğini belirten Turgut Yamaç, "Vatandaşlar karışık kuruyemiş daha çok tercih ediyor. Çekirdek, kabak çekirdeği, susamlı fıstık 70 TL ile başlıyor. Antep fıstığı 120 TL, Badem ise 150 TL'ye kadar var. Satışlarımızda yüzde 60 bir artış var. Geçen yıla oranla kuruyemişlerde yüzde 45 bir fiyat artışı oldu. Yaşanan yoğunluktan esnaf olarak mutluyuz. Herkesin işleri hayırlı ve berektli olmasını diliyorum. 2022 yılı umarım hepimiz için güzel olur" diye konuştu.