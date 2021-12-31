31 Aralık MPİ yılbaşı çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izleme linki!

Yılbaşı için bilet alanlar Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişini canlı izlemek için araştırmalara koyuldu. Bu akşam çekilişle birlikte kazanan numalara belli olacak. 2022'ye girerken 120 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibi ya da sahiplerini bulacak. Dev çekiliş için nefesle tutuldu, heyecan dorukta. Peki Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı nasıl izlenir? Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtları...

2022 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI BUGÜN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık Cuma günü saat 17.00'de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ise saat 23.00'te yapılacak. Kanal D'de canlı yayınlayacak çekilişin ardından sıralı ve tam listeye Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

31 ARALIK VE 1 OCAK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI CANLI ÇEKİLİŞ İZLE

ÇEKİLİŞ SAATLERİ

Saat 17:00: 12.000 TL- 12.000.000 TL Kazanan numaralar

Saat 18:30: 6.000 TL Kazanan numaralar

Saat 20:30: 240 TL - 2.000 TL Kazanan numaralar

Saat 23:00: 120.000.000 TL ve amorti Kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Online aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

AMORTİ NE DEMEK OLUYOR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

AMORTİ ÇIKAN NE KADAR PARA ALACAK?

Amorti numaraları kısaca bilete ödenen ücretin geri alınması olarak adlandırılabilir. Örnek olarak tam bilet alan kişiye 120 TL, yarım bilet alan kişiye 60 TL ve çeyrek bilet alan kişiye 30 TL ödeme yapılır. Ancak bilete hem amorti hem de daha yüksek bir ikramiye isabet ederse o zaman daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ