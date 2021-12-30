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    • Ekonomi
    • 30.12.2021 15:00
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    • 30.12.2021 15:00
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    SON DAKİKA! Aralık ayı enflasyonu ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin gözü zam oranı için enflasyon verisinde

    Son dakika haberi... Milyonlarca memur ve emekli maaş zammı için gözünü Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine çevirdi. Aralık ayı enflasyonuyla ilgili 21 ekonomistin katılımıyla yapılan anket sonuçlandı. Ankete göre aralık ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 8,54 yıllık bazda ise yüzde 30,05 artması bekleniyor.

    Aralık ayı enflasyonu ne kadar olacak?

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 8,54 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,51 artış göstermişti.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Aralık ayı enflasyonu ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin gözü zam oranı için enflasyon verisinde
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