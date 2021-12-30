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    • Ekonomi
    • 30.12.2021 16:49
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    • 30.12.2021 16:49
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    Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı

    Sağlık çalışanlarının Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanmasına yönelik uygulama 30 Haziran 2022’e kadar uzatıldı.

    Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı

    Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı kararıyla, sağlık çalışanlarının Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanmasına yönelik uygulamanın 30 Haziran 2022'e kadar uzatıldığı belirtilerek, "Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelemiz sürüyor.

    Bu zorlu süreçte birlik içinde, omuz omuza hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarımız en ön safta cansiparane yer alıyor. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak destek olmaya devam edeceğiz" denildi.

    Uygulama başladığından bu yana ücretiz ulaşım imkanından İzban, Marmaray ve Başkentray'da toplam 9 milyon 798 bin sağlık çalışanının faydalandığı da bildirildi.

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    Haberler Ekonomi Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı
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