İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, dizel litre fiyatı kaç TL? 31 Aralık - 1 Ocak benzine 68 kuruş, mazota 1 TL zam mı geldi?

Benzin ve motorin ile ilgili zam haberleri gündeme geldi. Sosyal medyada konuşulan haberlere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 68 kuruş, yarın gece yarısı itibariyle motorinde 1 TL seviyelerinde zam geleceği iddiaları dolanıyor. Bu gelişmelerin ardından gözler Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılacak son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, 31 Aralık - 1 Ocak benzine 68 kuruş, mazota 1 TL zam mı geldi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, dizel litre fiyatı kaç TL? İşte merak edilenler!
31 ARALIK - 1 OCAK BENZİNE 68 KURUŞ, MAZOTA 1 TL ZAM MI GELDİ?
EPGİS tarafından son dakika açıklama: Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 68 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
EPGİS'TEN ÖTV İNDİRİMİ DUYURUSU!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile benzin ve motorin ve LPG otogaz fiyatlarına gelen ÖTV indirimini de duyurdu. EPGİS tarafından yapılan paylaşım şöyle:
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere
Benzinde 0,41
Motorinde 0,40
LPG'de 1 TL/ TL indirim gerçekleşmiştir.
İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.