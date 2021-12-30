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    • Ekonomi
    • 30.12.2021 19:55
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    • 31.12.2021 08:56
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    İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, dizel litre fiyatı kaç TL? 31 Aralık - 1 Ocak benzine 68 kuruş, mazota 1 TL zam mı geldi?

    Yeni yıla az bir zaman kala benzin fiyatlarında yapılacak zam hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Akaryakıt fiyatları hakkında gelişmeler takip ediliyor.31 Aralık'tab itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam geleceği iddiaları konuşuluyor. Peki, 31 Aralık - 1 Ocak benzine 68 kuruş, mazota 1 TL zam mı geldi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, dizel litre fiyatı kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

    31 Aralık - 1 Ocak benzine 68 kuruş, mazota 1 TL zam mı geldi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, dizel litre fiyatı kaç TL?

    Benzin ve motorin ile ilgili zam haberleri gündeme geldi. Sosyal medyada konuşulan haberlere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 68 kuruş, yarın gece yarısı itibariyle motorinde 1 TL seviyelerinde zam geleceği iddiaları dolanıyor. Bu gelişmelerin ardından gözler Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılacak son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, 31 Aralık - 1 Ocak benzine 68 kuruş, mazota 1 TL zam mı geldi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, dizel litre fiyatı kaç TL? İşte merak edilenler!

    31 ARALIK - 1 OCAK BENZİNE 68 KURUŞ, MAZOTA 1 TL ZAM MI GELDİ?

    EPGİS tarafından son dakika açıklama: Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 68 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

    EPGİS'TEN ÖTV İNDİRİMİ DUYURUSU!

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile benzin ve motorin ve LPG otogaz fiyatlarına gelen ÖTV indirimini de duyurdu. EPGİS tarafından yapılan paylaşım şöyle:

    Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

    25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere

    Benzinde 0,41

    Motorinde 0,40

    LPG'de 1 TL/ TL indirim gerçekleşmiştir.

    İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

        BENZİN KAÇ TL?

        Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da benzinin fiyatı ortalama 11,66 lira, İstanbul'da 11,61 lira, İzmir'de 11,68 lira olmuştu.

        MOTORİN KAÇ TL?

        Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan 11,48 liraya, İstanbul'da ortalama 11,47 liradan 11,42 liraya ve İzmir'de 11,55 liradan 11,50 liraya düştü.

        LPG OTOGAZ KAÇ TL?

        İndirimlerin ardından LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8,75 liradan 8,03 liraya, İstanbul'da ortalama 8,70 liradan 7,98 liraya ve İzmir'de 8,58 liradan 7,86 liraya indi.

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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        Haberler Ekonomi İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, dizel litre fiyatı kaç TL? 31 Aralık - 1 Ocak benzine 68 kuruş, mazota 1 TL zam mı geldi?
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