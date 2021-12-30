Kamu kurumlarına 1163 personel alınacak!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav sonuçlarına göre, 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis (inşaat, gıda, deri), 3 gemi adamı ve çeşitli branşlarda 19 teknisyen ile kadrolu idare memuru öğrencisi olarak da 150 personel alımı yapılacak.
Mühendis, veteriner ve psikolog kadrolarına 3-17 Ocak tarihleri arasında, teknisyen ve gemi adamı ile kadrolu idare memuru öğrencisi kadrolarına ise 17-31 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvurulacak.
Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler "www.adalet.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 652 SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığınca sözlü sınav ile 334'ü kadın, 318'i erkek olmak üzere toplam 652 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı gerçekleştirecek.
Başvurular, 31 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.
MSB VE GENELKURMAY 173 PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarına çeşitli unvan ve branşlarda 173 personel alınacak.
Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğüne mülakat sınavı sonuçlarına göre, aşçı (2), çocuk eğitimcisi (2), garson (1), grafiker (2), hizmetli (1), istatistikçi (1), mal sorumlusu (6), memur (6), bilgisayar mühendisi (10), çevre mühendisi (1), endüstri mühendisi (1), jeoloji mühendisi (2), şoför (1), bilgisayar teknikeri (3), bilgisayar programlama teknikeri (1), mekatronik teknikeri (2), matbaa teknikeri (3), acil tıp teknisyeni (2), marangoz teknisyeni (1), klima teknisyeni (1), kaynak teknisyeni (1), oto teknisyeni (2), elektrik güç kaynağı teknisyeni (1), oto boyama teknisyeni (1), elektrik teknisyeni (1), terzi (1), uzman (11), berber (1), hesap sorumlusu (2), koruma ve güvenlik görevlisi (1) ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni (5) olmak üzere 76 personel ataması yapılacak.