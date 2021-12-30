Kademeli doğalgaz faturasında o illere istisna! Daha ucuz olacak!

ADANA İLE KARS FARKLI OLACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti kaynakları "Kars'ta bir ayda tüketilen doğalgaz, Antalya'da belki de bir yılda tüketilmiyordur. Bütün iller için ilk kademeyi örneğin 100 birim olarak belirlerseniz, kışı hafif geçiren yerler hep düşük kademeden fatura ödeyecektir. Çünkü doğudaki bir ilde tüketilen doğalgaz ile Akdeniz'deki tüketim aynı olmayacaktır. Adana'da oturan biri doğudaki bir ilden çok daha az tüketecek ve tüketim miktarı az olacağı için sürekli düşük kademeden ödeme yapacaktır. Bu adaletsizliğe yol açar" değerlendirmesini yaptı.