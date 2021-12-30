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    • Ekonomi
    • 31.12.2021 08:37
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    • 31.12.2021 08:37
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    Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? ÖTV indirimi son dakika 2022'de var mı? 2.el araç fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama...

    Türkiye'de sıfır araba satışları son 6 ayda yüzde 50 oranında bir düşüştü. Normalde başka günlerde sıfır vasıta satış civarlarına göre ÖTV oranları belirlenir ve bu şekilde azalan sıfır oto satışlarını çoğaltmak amacıyla ÖTV indirimine gidilirdi. Ama bu kez hal değişik. Sıfır araç satışları yarı yarıya düşmesine rağmen Bakan Nebati, sektör yetkililerinin aksine araç satışlarının düşmediğini iddia etti.

    takvim.com.tr
    ÖTV indirimi son dakika 2022’de var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı?

    Döviz kuru artışı yanı sıra yüksek oranda alınan ÖTV yüzünden sıfır araçların fiyatları gümrük fiyatının nerdeyse 3 katına çıkmış durumda. En düşük otomobil fiyatı bile 300 binlerden bahsedilirken 2022 senesinde ÖTV indirimi olup olmayacağı merak ediliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den ÖTV indirimi konusu ile ilgili bir açıklama geldi. Peki ÖTV indirimi 2022'de var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı?

    "Araçlarda ÖTV indirimi gündemde yok, ÖTV indirimi olmayacak. Neden olsun ki zaten araçlar çok satıyor'' dedi. Halbuki Aralık dahil son 6 ayda satışlar %50'ye yakın düştü. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı böyle dedi ama 2022'de ÖTV indirimi gerçekten de yapılmayacak mı? Diye soracak olursanız hemen şunu söylememiz gerekiyor;

    2022 yılı için konan 72 milyarlık bir ÖTV hedefi var ve mümkün noktada bu hedefi geçmek isteyen bir Maliye tutumu olacak. Zira satışlar böyle devam ederse İktidar, koymuş olduğu ÖTV miktarının 3'de birine bile ulaşamayacak ki, böyle öngörü çok hassas olan 2022 bütçesinde büyük sıkıntılar doğurur ve sarmala girer zira bunun yerini dolduracak başka bir gelir alternatifi yok. O yüzden iktidar, hedeflenen 72 milyar TL'yi toplayabilmek için gerekirse 2022 yılının ilk çeyreğinde büyük bir ÖTV indirimi yapacak ve sürümden dolayı istenilen ÖTV hedefine ulaşabilecek.

    ÖTV İNDİRİMİ NEDİR?

    Özel tüketim vergisi (ÖTV), belirli mal ve gıdalar üzerinden maktu ya da oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Bu verginin hedefi lüks tüketim mallarının, etrafa ve insan sağlığına zarar veren mal ve mamüllerin kullanılmasını azaltmaktır. ÖTV ilk olarak 2002 senesinde 4760 yasa adedi ile kabul edilmiştir.

        ÖTV alınan mamüller hangileridir:

        Lüks mallar, lüks araba, mücevher, kürk

        Sağlığa zararlı mallar ve mamüller alkollü içecekler ve tütün mamulleri

        Çevreye zararlı mamüller, fosil yakıtlar (benzin, kömür) birtakım kimyasal maddeler



        ÖTV İndirimine tabi haller hangileridir:

        Yurt dışında bir müşteriye teslimi oluşturulan ve gümrük bölgesinden çıkan mallar ÖTV istisnası kapsamındadır.
        Silahlı Kuvvetlerin gereksinimi amacıyla alınan mallar.

        03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T. İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 ya da daha çok olan malûl ve engelliler doğrultusundan ve 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T. İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma hedefiyle sakatlığına makul hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler doğrultusundan, beş senede bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı da ÖTV'den muaftır.
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        Haberler Ekonomi Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? ÖTV indirimi son dakika 2022'de var mı? 2.el araç fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama...
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