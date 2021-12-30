Başvuranın 1 gün içinde hesabına geçiyor! SGK ve Bağkur'lu emeklilerin hesabına maaştan ayrı ek olarak para yatacak

KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOYON ÖDEMESİ KAMPANYASI

Kuveyt Türk, emeklilere yönelik cazip avantajlara sahip olan emekli maaşı taşıma paketi hazırladı. SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk vasıtasıyla almakta olan ve yeni müracaatta tespit edilen bütün müşterilere, katılım finans ilkelerine makul olarak promosyon ödemesi yapılacak.

Bu kapsamda, 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 1.000 TL promosyon ödemesinde bulunulacak.