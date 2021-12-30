Bugün dolar ne kadar, alır mı, satılır mı? Dolar kurunda 31 Aralık hareketliliği! Dolar yükselir mi, düşer mi? Euro, Sterlin...

Dolar kurunda 30 Aralık hareketliliği yaşanıyor. Dolar almak, satmak isteyen vatandaşlar bugün kurdaki son durumu merak ediyor. Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi Bugün dolar ne kadar, alır mı, satılır mı? 1 Dolar kaç TL? Dolar yükselir mi, düşer mi? Euro, Sterlin ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...
30 ARALIK 1 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ: 12,7177
SATIŞ: 12,7275
ÖNCEKİ KAPANIŞ 12,7226
30 ARALIK 1 EURO NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ: 14,3461
SATIŞ: 14,4706
30 ARALIK 1 STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ: 16,9761
SATIŞ: 17,2886