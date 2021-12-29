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    • Ekonomi
    • 30.12.2021 06:25
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    • 30.12.2021 06:25
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    22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? 30 Aralık altın fiyatları güncellendi! Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün kaç TL?

    30 Aralık altın fiyatları güncellendi. Gram altının önceki kapanışı 734,87 idi. Bu sabah ise alış fiyatı 732,86, satış fiyatı ise 733,01 olarak kaydedildi. Peki 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün kaç TL? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı ne kadar? Bugün altın alınır mı, satılır mı? İşte cevapları...

    30 Aralık altın fiyatları güncellendi!

    Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar altın bilezik fiyatları sabah saatlerinden itibaren günün en çok araştırılan konusu oldu. Altına yatırım yapanlar, altın alıp satmak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Peki 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün kaç TL? İşte 30 Aralık altın fiyatları son dakika...

    GRAM ALTIN FİYATI 30 ARALIK

    ALIŞ: 734,45

    SATIŞ: 734,56

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 734,87

    KULPLU REŞAT ALTIN FİYATI

    ALIŞ: 4.825,69

    SATIŞ: 5.059,20

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    ALIŞ: 1.802,20

    SATIŞ: 1.802,59

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    ALIŞ: 1.197,00

    SATIŞ: 1.261,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 1.261,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    ALIŞ: 4.791,00

    SATIŞ: 5.024,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.029,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    ALIŞ: 2.394,00

    SATIŞ: 2.524,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.526,00

        REŞAT ALTINI FİYATI

        ALIŞ: 4.823,47

        SATIŞ: 5.056,95

        KAPALIÇARŞI ZİYNET 2.5 FİYATI

        ALIŞ: 12.013,60

        SATIŞ: 12.216,88

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        ALIŞ: 406,32

        SATIŞ: 504,01

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        ALIŞ: 683,73

        SATIŞ: 702,72

        ÖNCEKİ KAPANIŞ 644,61

        MERKEZ BANKASI, ALTIN HESABINI TL'YE ÇEVİRENE DESTEK VERECEK

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilebilecek.

        Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

        ARADAKİ FARKI MERKEZ BANKASI ÖDEYECEK

        Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Ancak vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.

        Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.

        Kur korumalı üründe yüzde 17 faiz limiti konmuştu.
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        Haberler Ekonomi 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? 30 Aralık altın fiyatları güncellendi! Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün kaç TL?
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