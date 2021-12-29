22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? 30 Aralık altın fiyatları güncellendi! Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün kaç TL?

Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar altın bilezik fiyatları sabah saatlerinden itibaren günün en çok araştırılan konusu oldu. Altına yatırım yapanlar, altın alıp satmak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Peki 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün kaç TL? İşte 30 Aralık altın fiyatları son dakika...
GRAM ALTIN FİYATI 30 ARALIK
ALIŞ: 734,45
SATIŞ: 734,56
ÖNCEKİ KAPANIŞ 734,87
KULPLU REŞAT ALTIN FİYATI
ALIŞ: 4.825,69
SATIŞ: 5.059,20
ALTIN/ONS ($) FİYATI
ALIŞ: 1.802,20
SATIŞ: 1.802,59
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.197,00
SATIŞ: 1.261,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 1.261,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 4.791,00
SATIŞ: 5.024,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.029,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.394,00
SATIŞ: 2.524,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.526,00