Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada ''Alan bazlı verim desteği (Kuraklık desteği) kapsamında, 651 bin 102 üreticimize 2.547.039.453 TL destek sunulacak'' denildi. Kuraklık yardımı almak isteyen binlerce üretici çiftçi destek ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Bu kapsamda Kuraklık desteği yattı mı, bugün yatacak mı? sorusu gündeme geldi.