Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada ''Alan bazlı verim desteği (Kuraklık desteği) kapsamında, 651 bin 102 üreticimize 2.547.039.453 TL destek sunulacak'' denildi. Kuraklık yardımı almak isteyen binlerce üretici çiftçi destek ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Bu kapsamda Kuraklık desteği yattı mı, bugün yatacak mı? sorusu gündeme geldi.
KURAKLIK DESTEĞİ BUGÜN YATTI MI?
Kuraklık destek ödemeleri vatandaşlara T.C kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi "8" olanlara 17 Aralık 2021 Cuma günü saat 18:00'den itibariyle yatırıldı.
"6" olanlara da 24 Aralık 2021 tarihinde yattı.
"4" olanlara 31 Aralık 2021 tarihinde, "2" olanlara 07 Ocak 2022 tarihinde, "0" olanlara ise 14 Ocak 2022 tarihinde yatırılacak.
KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE YAPILACAK?
Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacağı belirtildi.
Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.
KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR VERİLECEK?
Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantı sonrası Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;