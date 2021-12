Yerli otomobil TOGG ne kadardan satışa sunulacak? TOGG araba özellikleri neler? TOGG fiyat listesi 2022!

TOGG FİYAT LİSTESİ 2022

CEO Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Fiyatın rekabetçi olacağını belirten Karakaş, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda maliyetin 40 bin euro civarında olacağını söylemişti.

"Rekabetçi olabileceğimizi düşünüyoruz. Biz yola çıktığımız andan itibaren 2023'te pazara girdiğimizde ülkemizde en fazla satılan C segment SUV'ların elektrikli araç olmayacağını düşündüğümüzden dolayı içten yanmalı araçlardan pazar payı almamız gerektiğini bilerek her şeyi planladık. Dolayısıyla 'günümüzde eğer C segmentinde bir SUV'un rekabetçiliğiyle rekabet edebilir misiniz' diye sorarsanız 'evet, rekabet edebiliriz."