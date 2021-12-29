Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İhracat tarih yazdı (Ekonomi haberleri)

İş dünyasına seslenen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin gelecek yıl da ihracatla büyümeye devam edeceğini belirterek, "Yeter ki; felaket tellallığı yaparak karamsar bir tablo çizenlere fırsat vermeyelim, kriz ortamı oluşturmaya çalışanların oyununa gelmeyelim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; bu ülke istikrarlı ve öngörülebilir bir ülkedir" dedi. Muş, gelecek yıl ihracatçılara ayrılan destek bütçesinin 5.2 milyar lira olduğunu söyledi. Türkiye'nin ihracatta önemli bir değişim ve dönüşümün eşiğinde olduğunu kaydeden Bakan Muş, "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi, çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak" diye konuştu.

BOR REKORU

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl bor üretiminde, ihracatında ve satışında rekor kırıldığını belirterek, "2.5 milyon tonu ihracat olmak üzere, toplamda 2.6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık" dedi. Bakan Fatih Dönmez, Bandırma'da yeni bir tesis müjdesi de verdi.

TOPLU KONUTA DESTEK

Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan alınan 50 liralık harcın 15 lirası TOKİ'ye aktarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Son 10 yılda TOKİ'ye yurt dışı çıkış harcından aktarılan tutar 808 milyon lira olup önceki yıl aktarılan tutar da 108 milyon liraya ulaştı" dedi. Kurum, bugüne kadar yapılan 1 milyon 58 bin konutun 904 bininin dar ve orta gelir gruplarına yönelik inşa edildiğini söyledi. Hazal ATEŞ.

'KONUT ÜRÜNÜMÜZÜN KAPSAMINI GENİŞLETTİK'

Türk Nippon Sigorta, konut sigortası ürününü yeniledi. Konut ve Avantajlı Konut ürünlerini maliyet, kazanç ve ek avantajlar sağlayacak şekilde tek ürün haline dönüştüren Türk Nippon Sigorta; ürün içeriğini zenginleştirip, kapsamını da geliştirerek sigortalılara ek kazanç sağlayacak bir ürün yapısı oluşturdu. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, ürüne ilişkin şu bilgileri verdi: "Yapmış olduğumuz saha araştırmaları sonucunda acentelerimizi ve bölge müdürlüklerimizi dinleyerek, onların ve sigortalılarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduk. Ürünümüzde standart olarak verdiğimiz izolasyon eksikliği, dolu, hırsızlık, kapkaç ve gıda bozulması gibi önemli teminatların limitlerini çeşitlendirmenin yanı sıra duşakabin ve balkon camları kırılması, tente brandalara gelecek zararlar, bisiklet ve deniz araçları için hırsızlık, akvaryum su sızması, konut adaptasyon teminatı, emniyeti suistimal, boru kırılması gibi özel paket teminatları da ekleyerek ürünümüzün kapsamını genişlettik."