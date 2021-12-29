Kripto para düzenlemesi neleri kapsıyor, maddeleri nelerdir? Kripto para yasası ne zaman çıkacak?

Kripto para yasası son günlerde gündeme gelen önemli konulardan birisi oldu. Bu konuya dair detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar konu hakkında arama motorları üzerinden yaptığı araştırmaları sürdürüyor. Başkan Erdoğan kripto para yasası hakkında geçen hafta önemli bir açıklama yapmıştı. Peki, kripto para yasası ne zaman çıkacak? Kripto para düzenlemesi neleri kapsıyor, maddeleri nelerdir? İşte son gelişmeler...
KRİPTO PARA YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamad, "Kripto para yasası hazır, gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız." ifadelerini kullandı.
KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ NELERİ KAPSIYOR, MADDELERİ NELERDİR?
Kripto para piyasalarına düzen getirmesi hedeflenen yasa ile ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Taslağa göre, izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kripto varlık alım-satım ve transfer işlemlerini yetkisiz kuruluşlarda yapanlara da 20 bin liradan az olmamak üzere ceza verilebilecek.