Sürdürülebilirlik masaya yatırıldı

Turkuvaz Medya Grubu tarafından ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde başlatılan, Küresel Umut Festivali'nin dün gerçekleştirilen 'Büyük Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı İbrahim Şenel, sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmak konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Şenel, son 2 yılda Covid 19'un tüm dünyada açtığı tahribatın, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ne kadar doğru bir perspektif ortaya koyduğunu net olarak gösterdiğini kaydetti. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da "2022'de yapılacak çok iş var. Yeşil büyüme fikrinin tekrar yoğun biçimde gündeme gelmesi ve bunun bir ekonomik fayda olarak yeniden ele alınması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca ise suyun çok önemli bir kaynak olduğunu belirterek, 'Sürdürülebilir Su Yönetimi' kavramının çok acil değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.