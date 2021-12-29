Polis, öğretmen, psikolog, icra müdürü... Kamuya 50 bin kişi alınacak: İşte kamu personeli atama takvimi

Kaumda yeni iş fırsatları açıldı. 20 bin sözleşmeli sağlık çalışanı ataması önceki gün tamamlanırken, onbinlerce atama da sırada:
Yarın devlet korumasında yetişmiş 985 genç noter huzurunda kamuya atanacak.
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6 bin 400 lisans (5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın), bin 600 ön lisans (bin 280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere 8 bin öğrenci alımı yapılacak.