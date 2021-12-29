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    Polis, öğretmen, psikolog, icra müdürü... Kamuya 50 bin kişi alınacak: İşte kamu personeli atama takvimi

    20 bin sağlık çalışanı ataması tamamlanırken, kamuya polis, öğretmen, psikolog, icra müdürü gibi pek çok alanda onbinlerce personel alımı içind üğmeye basıldı...İşte kamu personeli atama takvimi.

    Çığıl Ön Yener
    Kamuda iş fırsatı

    Kaumda yeni iş fırsatları açıldı. 20 bin sözleşmeli sağlık çalışanı ataması önceki gün tamamlanırken, onbinlerce atama da sırada:

    Yarın devlet korumasında yetişmiş 985 genç noter huzurunda kamuya atanacak.



    Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6 bin 400 lisans (5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın), bin 600 ön lisans (bin 280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere 8 bin öğrenci alımı yapılacak.

        Alım için ön başvurular 7 Ocak'ta sona erecek. Adaylar, 'pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifresi ile girerek başvurabilecek.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı; 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli olmak üzere bin 575 personel alacak. Başvurular, 24-28 Ocak'ta e-Devlet üzerinden yapılacak.



        Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 410'u açıktan 140'ı naklen olmak üzere 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak. Sınava başvurular, 16-23 Şubat tarihleri arasında alınacak.



            Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere avukat, defterdarlık uzman yardımcısı, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker pozisyonlarında 436 personel alacak.



            Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 550 sözleşmeli subay alınacak. Başvurular 9 Ocak'a kadar internet üzerinden alınacak.



            Kamuya Ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurun ataması gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde yayımlayacağı tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacak.



                15 bin öğretmen ataması için süreç devam ediyor. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.



                Sağlık Bakanlığı 10 bin sağlık çalışanı ve 10 bin sürekli işçi alımı için Mart'ta ilana çıkacak.
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                Haberler Ekonomi Polis, öğretmen, psikolog, icra müdürü... Kamuya 50 bin kişi alınacak: İşte kamu personeli atama takvimi
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