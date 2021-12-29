Polis, öğretmen, psikolog, icra müdürü... Kamuya 50 bin kişi alınacak: İşte kamu personeli atama takvimi





Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6 bin 400 lisans (5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın), bin 600 ön lisans (bin 280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere 8 bin öğrenci alımı yapılacak.