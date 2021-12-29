Peş peşe indirim yapıldı 1,75 TL'ye kadar düştü Pekin ördeği, Antep fıstığı, çekirdek... Kooperatif market aktüel ürünler kataloğu yayında!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketleri yeni güncel aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Haftanın yıldızlarında 1,75 TL - 94,95 TL fiyat skalasında ürünler yer alıyor. Yılbaşı için kavrulmuş antep fıstığı, ağın leblebi, iç badem, şalgam suyu, fındık, patates cipsi, yemek pişirmek için de tavuk bonfile, pekin ördeği, çok ucuza satılıyor. 24 Aralık'ta indirime giren tüm ürünler 31 Aralığa kadar indirimde kalacak. İşte 2022 yılbaşına özel hazırlanan Kooperatif marketleri aktüel ürünler listesi.