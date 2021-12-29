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    • Ekonomi
    • 30.12.2021 12:18
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    • 30.12.2021 12:18
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    Dolar, euro yükselecek mi, düşecek mi? Dolar düşer mi, yükselir mi? Döviz kuru uzman yorumları...

    Döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası piyasalardaki gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanırken dolar şu sıralarda 12 TL bandında geziniyor. Bu kapsamda uzmanlar tarafından yapılan yorumlar merakla okunuyor. Peki, dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar, euro yükselecek mi, düşecek mi? Döviz kuru uzman yorumları nelerdir? İşte detaylar...

    Dolar düşer mi, yükselir mi?

    Döviz kurlarında geçtiğimiz hafta pazartesi günü başlayan düşüş yüzde 40 seviyesini geçti. Yaşanan düşüş sonrası dolar 10.23'e kadar gerilemişti. Şu sıralar 12 TL seviyelerinde gezinen dolar kurunun gelecek günlerde nasıl bir grafik çizeceği ise piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar, euro yükselecek mi, düşecek mi? İşte döviz kuru uzman yorumları...

    DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

    2 haftadır yabancı para birimlerinde dalgalı seyrin devam ettiğini hatırlatan Memiş, alım-satımlarda makas aralıklarının çok geniş olduğuna dikkat çekerek dalgalı seyrin oturmasının bir ay alacağını söyledi. Memiş, dolardaki dalgalanmanın tepki alımlarına ve direnç seviyelerine bağlı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

    "Dolar bugüne de yükselerek başladı. Dolarda direnç seviyesi 12,50 TL'dir. Gram altında direnç seviyesi 750 TL'dir." Doların tekrar test edildikten sonra düşebileceğini vurgulayan Memiş, "Doların psikolojik direnç seviyesi 10 TL'dir. Bu yukarı doğru kırıldığı için yükseliyor. Dövizle ticaret yapan yatırımcıya kademeli alım yapmalarını öneririm. 10-11 TL bandında yüzde 50 ihtiyaçlarını görebilirler. Daha aşağı düşmesi durumunda da ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilirler."

        ENFLASYONA ODAKLI YENİ MODEL GELİYOR

        2022 yılının ilk aylarında piyasaların Amerikan Merkez Bankası'na (FED) ve Türkiye'deki enflasyon verisine odaklanılması gerektiğini belirten İslam Memiş, "Dalgalı piyasanın devam edeceğini öngörebiliriz. Şu an yükselişler başladı, fikrini zayıf görüyorum" dedi. Yeni sisteme değerlendiren Memiş, "Vatandaşlar, çarşı ve pazarda fiyatların düştüğünü göremiyor ancak marketler fiyatları indirmeye başladık diye açıklamalar yapmaya başladı. Bu anlamda meslek odalarına ciddi görev düşüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının enflasyona odaklandığı yeni bir sistem modeli üzerine çalıştığını gözlemliyorum. O zaman çarşı ve pazarlardaki fiyatlar da düşecektir" dedi.
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        Haberler Ekonomi Dolar, euro yükselecek mi, düşecek mi? Dolar düşer mi, yükselir mi? Döviz kuru uzman yorumları...
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