Dolar, euro yükselecek mi, düşecek mi? Dolar düşer mi, yükselir mi? Döviz kuru uzman yorumları...

Döviz kurlarında geçtiğimiz hafta pazartesi günü başlayan düşüş yüzde 40 seviyesini geçti. Yaşanan düşüş sonrası dolar 10.23'e kadar gerilemişti. Şu sıralar 12 TL seviyelerinde gezinen dolar kurunun gelecek günlerde nasıl bir grafik çizeceği ise piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar, euro yükselecek mi, düşecek mi? İşte döviz kuru uzman yorumları...
DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?
2 haftadır yabancı para birimlerinde dalgalı seyrin devam ettiğini hatırlatan Memiş, alım-satımlarda makas aralıklarının çok geniş olduğuna dikkat çekerek dalgalı seyrin oturmasının bir ay alacağını söyledi. Memiş, dolardaki dalgalanmanın tepki alımlarına ve direnç seviyelerine bağlı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
"Dolar bugüne de yükselerek başladı. Dolarda direnç seviyesi 12,50 TL'dir. Gram altında direnç seviyesi 750 TL'dir." Doların tekrar test edildikten sonra düşebileceğini vurgulayan Memiş, "Doların psikolojik direnç seviyesi 10 TL'dir. Bu yukarı doğru kırıldığı için yükseliyor. Dövizle ticaret yapan yatırımcıya kademeli alım yapmalarını öneririm. 10-11 TL bandında yüzde 50 ihtiyaçlarını görebilirler. Daha aşağı düşmesi durumunda da ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilirler."