Dolar, euro yükselecek mi, düşecek mi? Dolar düşer mi, yükselir mi? Döviz kuru uzman yorumları...

ENFLASYONA ODAKLI YENİ MODEL GELİYOR

2022 yılının ilk aylarında piyasaların Amerikan Merkez Bankası'na (FED) ve Türkiye'deki enflasyon verisine odaklanılması gerektiğini belirten İslam Memiş, "Dalgalı piyasanın devam edeceğini öngörebiliriz. Şu an yükselişler başladı, fikrini zayıf görüyorum" dedi. Yeni sisteme değerlendiren Memiş, "Vatandaşlar, çarşı ve pazarda fiyatların düştüğünü göremiyor ancak marketler fiyatları indirmeye başladık diye açıklamalar yapmaya başladı. Bu anlamda meslek odalarına ciddi görev düşüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının enflasyona odaklandığı yeni bir sistem modeli üzerine çalıştığını gözlemliyorum. O zaman çarşı ve pazarlardaki fiyatlar da düşecektir" dedi.