Sonunda netleşti! Otomobil fiyatlarında son dakika gelişmesi! Döviz indirimi sonrası sıfıra indi, ikinci el araba yüzde 15 yüzde 30...

"FİYATLAR DÜŞERSE ALIM GÜCÜMÜZDE ARTMIŞ OLACAK"

Eskişehir'de otomotiv sektörüyle uğraşan Tevfik Güvenç, yüksek araç fiyatlarından kendisinin de zorlandığını ifade etti. Fiyatlarının daha da düşeceği temennisinde bulunan Güvenç şu şekilde konuştu:

"Satmaya gelen pahalı satmak istiyor. Almak isteyen de ucuza almak istiyor. Şu anda çok karışık bir dönemdeyiz. Piyasayı en çok etkileyen dışarıdan alıp satanlar. Berberi de bu işi yapıyor. Fabrikada çalışan da bu işi yapıyor. Artık inşallah bunlar temizlenecek. Doların düşmesi de tabi ki de fiyatları yüzde 10 geri çekti. Düşmesi bizim için de daha iyi. İnşallah düşmeye devam edecek. İnsanlar 'ucuz alalım pahalı satalım' derken kararsız kalıyor. Yılbaşından sonra inşallah daha da düşer. Bizim için hem alma hem satma açısından daha iyi olur. Vatandaşlar da bunu bekliyor zaten. Fiyatlar düşerse alım gücümüzde artmış olacak haliyle. Satarken de ona göre satmış olacağız. Fiyat olarak çok şişik bir piyasa vardı. Bir gün önce 100 bin liraya sattığımız aracı diğer gün 110-120 bin lira oluyordu. Bir günde yani ne oluyor da değişiyordu. Kimse anlam veremiyordu. Şimdi o fiyatlar kalmadı. İnşallah daha da düşecek."