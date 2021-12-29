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    • Ekonomi
    • 30.12.2021 12:13
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    • 30.12.2021 12:13
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    Ocak ayı TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu? Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama 2022!

    Ocak ayı kira artış oranı ile ilgili son bilgiler milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiriyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında kiralara yapılacak kira zam oranı belli olacak. Peki, Ocak 2022 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak 2022?

    Yeni yıla sayılı günler kala Ocak ayı kira artış oranı hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Ocak ayı kira zammı da belli olacak. Aralık ayı kira artış oranı 17,71 olarak açıklanmıştı. Yeni yılda kira fiyatlarının ne kadar olacağı ev sahibi ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Peki, Ocak 2022 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

    ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşmiştir." denilmişti.

    2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

    Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Aralık ayı enflasyon rakamı henüz açıklanmadığı için 2022 Ocak ayı kira artış oranı da belli olmadı. Enflasyon oranı, 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Buna göre, Ocak ayı kira zammı da 3 Ocak'ta belli olacak.

        İşte 2021 yılı aylara göre kira zam oranları:

        2021 ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

        Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Kira artış oranı 17,71 olarak hesaplandı.

        2021 KASIM AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

        TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

        2021 EKİM AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

        TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 16.42 oldu.

        2021 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 1.12, yıllık yüzde 19.25 arttı. Eylül ayı kira artış oranı %15,28 olarak belirlendi.

        ARALIK 2021 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 1000 lira

        Zam oranı: yüzde 17,71

        Zam bedeli: 177,1 lira

        Zamlı kira bedeli: 1177,1 lira
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        Haberler Ekonomi Ocak ayı TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu? Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama 2022!
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