Ocak ayı TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu? Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı hesaplama 2022!

Yeni yıla sayılı günler kala Ocak ayı kira artış oranı hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Ocak ayı kira zammı da belli olacak. Aralık ayı kira artış oranı 17,71 olarak açıklanmıştı. Yeni yılda kira fiyatlarının ne kadar olacağı ev sahibi ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Peki, Ocak 2022 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşmiştir." denilmişti.
2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Aralık ayı enflasyon rakamı henüz açıklanmadığı için 2022 Ocak ayı kira artış oranı da belli olmadı. Enflasyon oranı, 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Buna göre, Ocak ayı kira zammı da 3 Ocak'ta belli olacak.