2021 Aralık enflasyon tahmini beklentisi ne kadar? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Ocak 2022'ye artık günler kala kala vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Milyonlarca emekli ve memurun maaşı bu verilerle belirlenecek. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık enflasyon tahmini beklentisi ne kadar? İşte son gelişmeler...