Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur zammı ne zaman belli olacak 2022? Ek zam talebi kabul edilecek mi?

Vatandaşlar gündemde sıklıkla Memur zammı ne zaman belli olacak 2022? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. 2022 asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve memur emeklisi zammına çevrildi ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin görüşme yapmıştı. Konuyla ilgili Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2022 yılında memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ek zam talebine nasıl bir dönüş yapılacak, olumlu mu olumsuz mu olacak? İşte son gelişmeler…
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2022?
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin, en kısa zamanda, tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesini istiyoruz." dedi.
Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre Yalçın, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 6. Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Genel Başkan Yalçın, kamu görevlilerinin temel beklentilerinden biri olan, çalışma düzeninde adaletin sağlanması için 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara SGK'nin yapacağı katkıyı önemsediklerini söyledi.Yalçın, başta 3600 olmak üzere ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konularına ilişkin imza altına alınan toplu sözleşme hükümlerinin gereği olarak çalışma komisyonlarının bir an önce toplanması gerektiğini bildirdi.
Sosyal güvenlik sisteminin, Türkiye'nin geleceği için önemli olduğuna ve bu konuda paydaşların ortak çalışmasının gerekliliğine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin ek zam beklentisini hatırlattı.Kamu görevlilerinin alım gücü düşüklüğünü telafi etmeye yönelik adımların vergi muafiyeti ile sınırlı olmaması gerektiğini belirten Yalçın, "memurlara gereken iyileştirmelerin vergi muafiyeti ile yapıldığı" şeklindeki açıklamaları eleştirdi.