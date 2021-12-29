Kripto parada yasal düzenleme! AK Parti'den açıklama: "Bir an önce yasa çıkarılacak"

"YAPILAN MEVZUAT DAHA NET BİR ŞEKİLDE OLACAK"

Yapılan mevzuatın daha net bir şekilde olup, ikincil mevzuatlarla konunun düzenlenmesi konusunda ortak bir kanaatimiz hasıl oldu. Çünkü dijital dünyada değişimin hızına ayak uydurabilmeniz mümkün değil.



"GENİŞ BİR TANIMLAMA OLUŞTURULACAK"

Teknik çalışmalar yapılıp ortak noktada buluşulacak. Sistem nasıl rahat yürüyecek bunu değerlendirdik. Geniş bir tanımlama oluşturulacak"

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