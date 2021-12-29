Kripto parada yasal düzenleme! AK Parti'den açıklama: "Bir an önce yasa çıkarılacak"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kripto parada yasal düzenleme konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"BİR AN ÖNCE YASA ÇIKARILACAK"
Elitaş, "Bir an önce yasa çıkarılacak. Teknik çalışmalar yapılıp ortak noktada buluşulacak" şeklinde konuştu.
Elitaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"KRİPTO VARLIKLARLA İLGİLİ BİR AN ÖNCE DÜZENLEME YAPILACAK"
"Çalışmamıza katkı sağlayacak arkadaşlarımız da bulundular. Dünyada çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan, 2010 yılının sonunda hayatımıza giren, sanal para diye ifade edilen, sanal yatırım aracı diye ortaya konulan, 10 yıllık bir süre içinde dünyada çok hızlı bir gelişim ortaya çıktı.
Bu gelişime çeşitli ülkeler ayak uydurmaya gayret ettiler. 7 veya 8 tane ülke bir yasal düzenlemeyi gerçekleştirdi. Biz buradan platform üyelerinden aldığımız ortak kanaat şu; bir an önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılmasıdır.