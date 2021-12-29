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    • Ekonomi
    • 29.12.2021 18:08
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    • 29.12.2021 18:41
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    Kripto parada yasal düzenleme! AK Parti'den açıklama: "Bir an önce yasa çıkarılacak"

    AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM'de 'kripto parada yasal düzenleme' konusu ile ilgili konuştu ve "Bir an önce yasa çıkarılacak. Sistem nasıl yürüyecek bunu değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

    Kripto parada yasal düzenleme!

    AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kripto parada yasal düzenleme konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    "BİR AN ÖNCE YASA ÇIKARILACAK"
    Elitaş, "Bir an önce yasa çıkarılacak. Teknik çalışmalar yapılıp ortak noktada buluşulacak" şeklinde konuştu.

    Elitaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

    "KRİPTO VARLIKLARLA İLGİLİ BİR AN ÖNCE DÜZENLEME YAPILACAK"
    "Çalışmamıza katkı sağlayacak arkadaşlarımız da bulundular. Dünyada çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan, 2010 yılının sonunda hayatımıza giren, sanal para diye ifade edilen, sanal yatırım aracı diye ortaya konulan, 10 yıllık bir süre içinde dünyada çok hızlı bir gelişim ortaya çıktı.

    Bu gelişime çeşitli ülkeler ayak uydurmaya gayret ettiler. 7 veya 8 tane ülke bir yasal düzenlemeyi gerçekleştirdi. Biz buradan platform üyelerinden aldığımız ortak kanaat şu; bir an önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılmasıdır.

        "YAPILAN MEVZUAT DAHA NET BİR ŞEKİLDE OLACAK"
        Yapılan mevzuatın daha net bir şekilde olup, ikincil mevzuatlarla konunun düzenlenmesi konusunda ortak bir kanaatimiz hasıl oldu. Çünkü dijital dünyada değişimin hızına ayak uydurabilmeniz mümkün değil.

        "GENİŞ BİR TANIMLAMA OLUŞTURULACAK"
        Teknik çalışmalar yapılıp ortak noktada buluşulacak. Sistem nasıl rahat yürüyecek bunu değerlendirdik. Geniş bir tanımlama oluşturulacak"

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        Kripto parada yasal düzenleme!
        Haberler Ekonomi Kripto parada yasal düzenleme! AK Parti'den açıklama: "Bir an önce yasa çıkarılacak"
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