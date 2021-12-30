Merkez Bankası 2022'ye ilişkin para ve kur politikasının yol haritasını yayınladı

KİT'LERE SATIŞ AZALTILACAK

Kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılanabileceğinin belirtildiği metinde, "Bu kapsamda piyasa şartları elverdiği sürece döviz satım tutarı kademeli olarak azaltılabilecek" denildi.