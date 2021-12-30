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    • Ekonomi
    • 30.12.2021 07:00
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    • 30.12.2021 07:00
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    Merkez Bankası 2022'ye ilişkin para ve kur politikasının yol haritasını yayınladı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022'ye ilişkin para ve kur politikasının yol haritasını yayınladı. Yüzde 5'lik enflasyon hedefine vurgu yapılan metinde, "Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

    Merkez Bankası TL mevduatı destekleyecek

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022'ye ilişkin para ve kur politikasının yol haritasını yayınladı.

    Yüzde 5'lik enflasyon hedefine vurgu yapılan metinde, "Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

    Temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olacak. 2022 yılında rezerv opsiyon mekanizmasının tamamen sonlandırılacağı, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmaların önceliklendirileceği ifade edildi.

        SABAH'ta yer alan habere göre, Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacak. Likidite yönetimi çerçevesinde APİ fonlamasının teminat yapısında Türk lirası cinsi varlıkların payı artırılacak, swap miktarı kademeli şekilde azaltılacak.

        Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtilirken 2022 yılında da TCMB'nin piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edeceği ifade edildi.

        Rezervlerin güçlendirilmesi kapsamında reeskont kredilerinin katkısına da dikkat çekildi. Reeskont kredileri kanalıyla 2022 yılında 16.6 milyar doların TCMB net rezervlerine gireceğinin kesinleştiğini vurgulayan TCMB, 2022 yılında diğer merkez bankaları ile swap anlaşmalarının imzalanmasına yönelik görüşmelere devam edileceğini vurgulandı.

            KİT'LERE SATIŞ AZALTILACAK
            Kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılanabileceğinin belirtildiği metinde, "Bu kapsamda piyasa şartları elverdiği sürece döviz satım tutarı kademeli olarak azaltılabilecek" denildi.
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