Merkez Bankası 2022'ye ilişkin para ve kur politikasının yol haritasını yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022'ye ilişkin para ve kur politikasının yol haritasını yayınladı.
Yüzde 5'lik enflasyon hedefine vurgu yapılan metinde, "Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olacak. 2022 yılında rezerv opsiyon mekanizmasının tamamen sonlandırılacağı, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmaların önceliklendirileceği ifade edildi.