Yeni yılda emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat, Halkbank, QNB, TEB... 2022 zamlı emekli promosyon ücretleri!

Yeni yıla sayılı günler kala emekli promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. 2022 asgari ücret zammının açıklanmasıyla milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Bu gelişmelerle birlikte emekli promosyon ödemelerine yapılacak zam da araştırılan konular arasında yer aldı. Kamu ve özel bankalar tarafından verilen promosyonlar her yıl emekli maaşını alan vatandaşlara tahsis ediliyor. 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar da promosyondan faydalanacak. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne zaman verilecek? 2022 emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte 2022 bankaların promosyon ücretleri!
BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI
Bankalardan yapılan açıklamaya göre maaşını 31 Aralık yani 2022 yılına girmeden taşıyanlara kampanya çerçevesinde 2.500 TL'ye varan promosyon imkanı sunulacak. İşte o bankalar...
AKBANK
Akbank'tan yapılan açıklamada, ''SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşın Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz." denildi.
Maaş aralığı: 0-1499 TL olanlar için toplam promosyon: 1.750 TL
Maaş aralığı: 1.500 TL – 2.499 TL olanlar için toplam promosyon: 2100
Maaş aralığı: 2.500 TL ve üzeri olanlar için toplam promosyon: 2500