2022 engelli evde bakım maaşı ile kişi başına düşen gelir ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücret tarifesi geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Asgari ücrette yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Asgari ücretin açıklanmasıyla bazı ödemelerin de miktarı değişti. Bunlardan biri de evde bakım maaşı oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan evde bakım maaşı 2021 yılında 1798 TL idi. Peki, 2022 evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir ne kadar oldu? İşte evde bakım maaşı şartları ve 2022 zamlı turtarı!