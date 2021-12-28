Türkiye'nin yerli ve milli projeleri! Hepsi 2022'ye damga vuracak

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda 2022'e damga vuracak projelerde yaşanacak kritik gelişmelerle Türk askeri daha da güçlenecek. Türk savunma sanayinin gururu yerli İHA ve SİHA'ların çeşitliliği ve sayısı artırılacak.
MMU PARÇALARI TAMAMLANACAK
Önümüzdeki yıl Türkiye'nin tüm kabiliyetlerini bir araya getirerek üzerinde çalıştığı Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde önemli bir aşamaya geçilecek. MMU'nun parçalarının üretimi 2022 sonuna kadar tamamlanacak. MMU'nun motoru F-35'ten 1.5 kat daha güçlü olacak. MMU, 18 Mart 2023'te motor çalıştıracak.
ATAK 2 VE HÜRJET UÇACAK!
Yerli taarruz helikopteri Atak'ın geliştirilmiş modeli Atak 2 prototipi 2022 başlarında ilk uçuşunu gerçekleştirecek.